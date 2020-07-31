Москва, , 13:46 — REGNUM За семь месяцев 2020 года Госдума приняла около 50 поправок в федеральные законы, которые сокращают бюрократические процедуры, а значит — и сроки строительства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В целом с января по июль Госдума приняла порядка пятидесяти поправок в ряд федеральных законов в градостроительной сфере, которые сокращают бюрократические процедуры, а значит — и сроки строительства, и, самое главное, повышают инвестиционную привлекательность проектов комплексной застройки. Принятые законы существенно повысят эффективность работы в строительстве», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Принятые Госдумой в июле законы, направленные на развитие строительной отрасли, позволят достигнуть большей эффективности в обеспечении граждан жильем, развитии транспортной инфраструктуры и создании новых рабочих мест, отметил спикер Госдумы.

По его мнению, «принятые депутатами поправки в законы, инициированные Правительством, снимают многие вопросы, которые не позволяли развиваться более динамично строительной отрасли».

В этой связи Володин отметил позитивные инициативы вице-премьера Марата Хуснуллина на новой должности.

«Возглавляя ранее в Москве строительный комплекс, он предложил решения, показавшие себя эффективными в строительной отрасли», — отметил парламентарий.

Госдума приняла поправки в Градостроительный кодекс, позволяющие при планировании решить вопрос взаимосвязи всех уровней — федерального, регионального и местного. Законом был сокращен срок внесения изменений в документацию территориального планирования с трех до одного месяца. Упрощена процедура для размещения инженерных сетей в ходе строительства, теперь не потребуется лишняя документация по планировке территории и дополнительное получение разрешения на строительство, что важно при переносе инженерных коммуникаций. Госдума также приняла закон о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры. Документ установил особенности переноса или переустройства существующих инженерных сетей и временную их эксплуатацию до получения разрешения на их ввод, разрешил строительство объекта на основании схемы участка до его образования и оформления прав на него, перевод участков из одной категории в другую на основании проекта планировки и заявления уполномоченного лица.

«Закон о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры в первую очередь позволит ускорить сроки строительства новых железнодорожных магистралей, ведущих на восток нашей страны, и повысить эффективность железнодорожного транспорта. После его принятия сокращение сроков подготовки всей необходимой для строительства на БАМе и Транссибе документации удастся сократить в среднем до двух лет. Пропускная способность магистралей в этом направлении должна вырасти в полтора раза, что, в частности, даст возможность значительно увеличить экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Володин.

Он отметил, что подобные решения, направленные на оптимизацию и упрощение целого ряда процедур в сфере градостроительства, земельных и других отношений, уже эффективно показали себя в Крыму во время модернизации инфраструктуры полуострова.

«Новый закон будет способствовать развитию Сибири и Дальнего Востока, а также позволит обеспечить развитие российской экономики в целом. При этом важнейшей составляющей в ходе строительства и модернизации транспортной инфраструктуры остается строжайшее соблюдение требований природоохранного законодательства», — говорит он.

Госдума также приняла поправки в 44-ФЗ, которые упрощают процедуру закупок в сфере строительства и капремонта для государственных и муниципальных заказчиков.

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