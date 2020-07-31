Цхинвал, , 11:10 — REGNUM Митинг против продления карантинных мер в Южной Осетии, прийти на который призывают через соцсети, не согласован, а те, кто распространяет призывы, будут наказаны. Это заявление 30 июля сделал глава МВД республики Игорь Наниев в эфире ГТРК «Ир».

Министр отметил, что ограничения, действующие в стране, направлены для защиты населения от коронавируса.

«Для руководства Республики в приоритете жизнь каждого жителя нашей страны. Несмотря на определенные трудности, вызванные закрытием дороги, мы выбираем жизнь для наших граждан!», — заявил глава МВД.

Наниев сказал, что в Северной Осетии после несанкционированного митинга, проведенного в апреле, в регионе резко выросли темпы распространения коронавируса. Глава ведомства также назвал призывы на митинг «провокацией» и заявил, что те, кто распространяет их, известны правоохранителям.

«Авторы фейковых сообщений, призывающие к митингам в Цхинвале нам известны и будут привлечены к ответственности, в рамках действующего законодательства», — сказал Наниев.

Стоит отметить, что Цхинвал принял решение продлить карантинные меры на границе с Россией до 31 августа. Гражданам республики запрещено выезжать из нее, а въезд происходит по предварительной регистрации организованными группами.

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