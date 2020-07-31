Сеул, , 10:49 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему переноса столицы из Сеула в Сэджон. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательской компанией Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного с 28 по 30 июля среди 1001 человека старше 18 лет, 49% респондентов считают необходимым оставить столицей Сеул, 42% — выступили за перенос столицы в город Сэджон, 9% — воздержались от ответа.

Известно, что среди причин сохранения столицы в Сеуле 32% опрошенных выделили, а среди причин переноса в Сэджон — перенаселение и высокая концентрация людей на квадратный метр (40%).

С другой стороны, рейтинг поддержки политики президента Южной Кореи составил 44%, что на 1% ниже по сравнению с прошлой неделей. С другой стороны, противоположного мнения придерживаются 45% респондентов, что на 3% ниже, чем неделю назад.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 38%, Объединённой партии будущего — 20%, партии Справедливости — 7%, Народной партии — 5%, Открытой демократической партии — 3%.