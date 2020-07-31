Скопье, , 08:38 — REGNUM Правительство Северной Македонии 28 июля приняло постановление об участии в миссии НАТО в Косово КФОР. КФОР — миротворческий контингент НАТО в самопровозглашенном Косово, действующий по мандату ООН.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 45 македонских военнослужащих присоединятся к КФОР до конца 2020 года.

То, что македонские военнослужащие присоединятся к КФОР, было прописано в стратегии министерства обороны Северной Македонии ещё до формального вступления страны в НАТО 30 марта 2020 года.

Также Северная Македония внесет свой вклад в фонд доверия НАТО по поддержке с пандемией COVID-19.

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