Багдад, , 19:53 — REGNUM Правительство Ирака заявило, что в ходе протестов в Багдаде и других городах страны в 2019 году погибли 560 демонстрантов и сотрудников сил безопасности, 30 июля сообщает агентство Associated Press.

Иракские полицейские U.S. Air Force

Хишам Дауд, советник премьер-министра Мустафы аль-Казыми, представлявшиЙ результаты расследования, сообщил, что семьи всех погибших получат $8380 компенсации.

Протесты и беспорядки 2019 года привели к крупному политическому кризису и отставке прошлого премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди.

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