Москва, , 15:30 — REGNUM Правительство РФ намерено разработать комплекс профилактических мер и предусмотреть введение реальной ответственности и обязанности собственников промпредприятий ликвидировать накопленный экологический вред. Об этом сообщила вице-премьер Вероника Абрамченко по итогам совещания по ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области.

По ее словам, новое законодательство должно предусматривать порядок вывода из эксплуатации промышленных предприятий с обязательным проведением экологического аудита, запретом раздела таких площадок на части до завершения вывода из эксплуатации и ликвидации накопленного вреда.

«Также мы должны предусмотреть финансовые обязательства собственников: загрязнитель должен чувствовать всю ответственность за состояние окружающей среды», — отметила Абрамченко.

Одним из направлений работы правительства, по ее словам, станет создание реальной правовой системы предупреждения экологического вреда.