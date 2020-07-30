Бамако, 30 июля 2020, 11:51 — REGNUM В рамках мер по урегулированию продолжающегося политического кризиса представитель правительства Мали обратился к ключевой оппозиционной фигуре. Об этом сообщает информационное агентство AFP.
Премьер-министр Мали Бубу Сиссе призвал влиятельного имама Махмуда Дико включить свое движение в правительство национального единства.
Премьер-министр и имам провели переговоры в доме Дико, отмечают репортеры.
Дико является лидером продолжающихся антиправительственных протестов, участники которых требуют отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты.
По словам журналистов, члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) рекомендовали сформировать правительство национального единства для урегулирования кризиса в Мали, что было отвергнуто оппозицией.
Напомним, для урегулирования кризиса президент Мали назначил новых членов кабинета министров, в который вошли премьер-министр и шесть других министров. Основной задачей кабинета министров является работа над созданием правительства национального единства, сообщили репортеры.
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