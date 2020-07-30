Гонконг, Китай, , 04:50 — REGNUM Службы безопасности Гонконга во время протестов в 2019 году задержали более 9,2 тыс. человек, выступавших против внесения поправок в закон об экстрадиции, сообщили 30 июля в пресс-службе специального административного района.

«По состоянию на 30 июня 2020 года, 9216 человек были задержаны в связи с инцидентами, связанными с выступлениями против внесения поправок в закон об экстрадиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3725 человек из числа задержанных (40,4%) — учащиеся. По итогам рассмотрения дел полиция привлекла к ответственности 1972 человек, 653 из них — за преступления, связанные с беспорядками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Гонконга отказались от принятия закона об экстрадиции в континентальный Китай подозреваемых, скрывающихся от правосудия, после массовых выступлений, которые начались в июне прошлого года. После этого выступления в Гонконге не прекратились — за полгода там прошло свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.

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