Каир, 30 июля 2020, 02:36 — REGNUM У России нет планов по созданию военной базы в Ливии, заявил 29 июля посол РФ Египте Георгий Борисенко в эфире телеканала египетского телеканала TEN.
Таким образом он прокомментировал заявление министра внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага, который намеревался «помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре».
«Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось», — объяснил российский посол.
Напомним, российская сторона настаивает на мирном урегулировании конфликта в Ливии. Ранее заместитель министра иностранных России Михаил Богданов заявлял, что военного решения ливийского конфликта не существует.
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