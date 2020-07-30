Приштина, , 02:14 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арменд Земай 29 июля провел встречу с послом Албании в Косово Чемалем Минджози.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Земай заявил, что граждане Албании, а также Прешевской долины в Сербии смогут въезжать на территорию края без предъявления теста на коронавирус, в отличие от граждан всех остальных соседних государств, в том числе сербов из Сербии.

Напомним, в понедельник 28 июля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в крае правительство Косово приняло решение о введении требования о предъявлении негативного результата теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, для граждан соседних государств, въезжающих на территорию края. Требование не распространяется на лиц, проезжающих транзитом.

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