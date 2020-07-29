Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 15:42 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре статус города трудовой доблести. Такое заявление, как сообщает пресс-служба правительства края, врио губернатора сделал в ходе посещения Амурского судостроительного завода.

По мнению главы региона, это станет знаком признания заслуг комсомольчан, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно трудились на крупнейших производственных предприятиях и внесли свой неоспоримый вклад в Победу над фашистской Германией.

«Меня удивило, что до сих пор у города нет такого статуса. Комсомольск абсолютно по всем параметрам подходит для этого. Здесь столько предприятий, столько трудовых подвигов совершено. Поэтому поручаю подготовить пакет документов, а я передам их за своей подписью главе государства, — сообщил Михаил Дегтярев.

Напомним, Михаил Дегтярев сегодня находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре. Одним из первых пунктов объезда стал Амурский судостроительный завод, где врио губернатора принял участие в закладке нового малого ракетного корабля, а также пообщался с рабочими предприятия.