Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 29 июля 2020, 15:42 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре статус города трудовой доблести. Такое заявление, как сообщает пресс-служба правительства края, врио губернатора сделал в ходе посещения Амурского судостроительного завода.
По мнению главы региона, это станет знаком признания заслуг комсомольчан, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно трудились на крупнейших производственных предприятиях и внесли свой неоспоримый вклад в Победу над фашистской Германией.
Напомним, Михаил Дегтярев сегодня находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре. Одним из первых пунктов объезда стал Амурский судостроительный завод, где врио губернатора принял участие в закладке нового малого ракетного корабля, а также пообщался с рабочими предприятия.