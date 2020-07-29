Баку, , 09:42 — REGNUM За прошедшие сутки военные Армении 65 раз нарушили режим перемирия на азербайджано-армянской границе. Об этом 29 июля сообщает минобороны Азербайджана

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что позиции ВС Азербайджана в Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района были обстреляны из сел Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и с безымянных высот на территории Чамбаракского района Армении.

Кроме этого, уточняется, что позиции азербайджанской армии также обстреливались из сел «Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении сообщили, что азербайджанская сторона в ночь с 28 на 29 июля 22 раза нарушила режим перемирия на армяно-азербайджанской границе.