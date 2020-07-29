Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Законодатели США продвигают законопроект, который заставил бы администрацию президена США Дональда Трампа ввести санкции против России и Турции за «разжигание гражданской войны» в Ливии, пишут Джек Детш и Эми Маккиннон в статье, вышедшей 28 июля в The Foreign Policy.

Документ, получивший название Закон о стабилизации Ливии, должен пройти рассмотрение в комитете палаты представителей по международным делам на этой неделе. Он позволит администрации США вводить запретительные меры против обеих стран в течение шести месяцев. С помощью него Вашингтон сможет отказывать в выдаче виз или замораживать фонды в американских банках. Направлен законопроект на то, чтобы не дать России установить плацдарм в республике.

«Мы не хотим, чтобы Россия закрепилась в том месте, которое, по сути, является мягким подбрюшьем НАТО в Европе», — заявил помощник конгрессмена, знакомый с содержанием законопроекта, который отметил, что до настоящего времени Россию лишь критиковали за ее шаги, но никаких конкретных действий не было.

Кроме того, под действие санкций может попасть и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, который недавно заявил о возможной отправке египетских военных в Ливию для поддержки Национальной армии Ливии.

Детш и Маккиннон обращают внимание на то, что законопроект является частью более обширного курса Конгресса США с целью заставить администрацию Трампа принять меры против России и Турции за их «внешнеполитические ошибки».

Напомним, 20 июля парламент Египта одобрил применение египетских вооруженных сил за пределами страны, имея в виду территорию Ливии, где уже десятый год продолжается гражданская война.