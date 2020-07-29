Кинешма, Ивановская область, , 07:37 — REGNUM Глава города Кинешмы Ивановской области Александр Пахолков покидает пост. Об этом сообщило издание Кинешемец.ru.

По информации издания, об уходе главы Кинешмы стало известно в ходе встречи 28 июля губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с лидерами общественного мнения Кинешмы — в ходе поездки в город.

В качестве исполняющего обязанности главы Кинешмы издание назвало 73-летнего Вячеслава Ступина, ранее возглавлявшего другой ивановской город — Вичугу. Ступин будет представлен на новом посту 29 июля на заседании думы Кинешмы.