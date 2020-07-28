Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Вооруженным силам США необходимы космические средства отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, заявил 28 июля в сенате заместитель начальника Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон.

«Нам нужны космические сенсоры, чтобы расширить возможности по слежению за такими ракетами», — сказал Дикинсон, комментируя отставание США от России в сфере гиперзвукового оружия.

«Нам необходимо как можно быстрее получить возможность обнаруживать такого рода угрозы», — добавил Дикинсон.

Стоит отметить, что в данный момент сенат США рассматривает кандидатуру Дикинсона на пост начальника Космического командования США.

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