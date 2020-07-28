* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Два человека, связанные с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), попали в санкционный список США, сообщили 28 июля в пресс-службе американского минфина.

Речь идёт о Аднане Мухаммеде Амине аль-Рави и Фаруке Хамуде, которые оказались замешанными в оказании «материальной, финансовой и технологической» помощи террористической группировке.

Уточняется, что эти люди доставляли исламистам товары и предоставляли услуги. С террористами они вели общие дела в Сирии и, как сказано, в Турции.

Теперь активы этих лиц будут заморожены, а те, кто станет сотрудничать с ними, сами подпадут под санкции.

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