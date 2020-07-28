Москва, , 12:40 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил награждения активистов, которые работали над поправками к Конституции РФ. Об этом представитель Кремля заявил журналистам 28 июля.

По его словам, многие не жалели ни сил, ни времени, что может стать основанием для представления к государственным наградам. Песков добавил, что такие награждения — это регулярная практика.

Ранее российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин планирует подписать указ о награждении участников подготовки, проведения и информирования граждан о голосовании по поправкам к Конституции РФ.

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