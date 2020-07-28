Саратов, , 12:28 — REGNUM В правительстве Саратовской области освобожден от должности начальника управления ветеринарии с 27 июля Алексей Частов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

По данным пресс-службы, Частов покинул пост по собственному желанию. О назначении временно исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии не сообщается. Алексей Частов возглавлял управление с 2012 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в правительстве Саратовской области 14 июля от занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.

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