Саратов, , 13:00 — REGNUM В правительстве Саратовской области произошли очередные кадровые изменения. От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чиновница занимала пост министра с мая 2015 года. Ожидается, что министерство возглавит исполняющий обязанности главы ведомства Роман Ковальский, сообщает СарИнформ. Несколько дней назад он сложил полномочия депутата облдумы.

ИА REGNUM напоминает, в конце апреля министра — руководителя аппарата губернатора Саратовской области Олесю Горячеву освободили от занимаемой должности по собственному желанию.

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