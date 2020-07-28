Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В связи с обновлением Конституции региональные конституции и уставы можно будет править после принятия поправок в ряд законов, направленных на взаимодействие всех уровней власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе расширенного заседания совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» с участием губернатора региона Евгения Куйвашева.

«Чтобы новый принцип единства публичной власти заработал де-юре, нужно сформировать механизм взаимодействия всех уровней власти для наиболее эффективного решения общегосударственных задач на соответствующих территориях. В обеспечение этого принципа потребуется, во-первых, принятие нового закона о Государственном совете, поскольку в соответствие с Конституцией, он формируется президентом», — отметил Крашенинников.

Кроме того, нужно будет принять поправки в закон о правительстве РФ, об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а также об общих принципах организации местного самоуправления, перечислил парламентарий.

Только после принятия этих законов можно будет вносить корректировки в региональные уставы и конституции, подчеркнул Крашенинников. Он рекомендовал субъектам РФ работать планомерно: на нынешнем этапе необходимо прорабатывать поправки в соответствующих рабочих группах с привлечением специалистов в области права и общественности.

«Необходимо работать очень тщательно, без спешки и идти поэтапно. Как только будут приняты вышеперечисленные законы в обеспечение принципа единства публичной власти, только тогда мы сможем перейти к принятию уставов и конституций субъектов Федерации», — заявил Крашенинников.

Рабочая группа по мониторингу реализации конституционных изменений готова к рассмотрению представленных регионами поправок на соответствие Основному закону, уточнил ее сопредседатель.

Крашенинников также напомнил, что в рабочей группе подготовлен базовый перечень из 100 федеральных конституционных и федеральных законов, которые должны быть приняты во исполнение Конституции. Основная часть законопроектов из этого перечня будет внесена в Государственную думу в осеннюю сессию.

Читайте ранее в этом сюжете: Крашенинников: общего закона о федеральных территориях не будет