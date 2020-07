27 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Максим Исаев, , 15:45 — REGNUM По некоторой информации, на должность вице-президента в администрации предполагаемого кандидата от демократов Джо Байдена рассматривается бывший советник президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс. В настоящее время Байден рассматривает на этот пост четырех чернокожих женщин. Среди них сенатор Камала Харрис из Калифорнии, член палаты представителей Вал Демингс из Флориды, мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс, член палаты представителей штата Калифорния Карен Басс из Калифорнии и собственно Райс, пишет Барбара Боланд в статье, вышедшей 27 июля в The American Conservative.

Белый дом. Вашингтон. США

Байден заявил, что примет окончательное решение по этому вопросу в начале августа, перед съездом Демократической партии, который состоится в штате Милуоки с 17 по 20 августа.

По словам самого бывшего вице-президента, все женщины, чьи кандидатуры он рассматривает, имели «некоторое знакомство с вопросами внешней политики и национальной обороны». Он подчеркнул, что ему нужен человек, который сможет без промедления занять кресло главы Белого дома и с кем у него хорошие отношения. Райс, чей кабинет во время второго срока Обамы находился по соседству с Байденом, подходит по всем этим категориям.

«Самое важное качество, которым я обладаю, — это почти два десятилетия опыта работы в высших руководящих органах исполнительной власти», — заявила Райс изданию The Washington Post.

Сьюзен Райс White House

Пока другой кандидат в вице-президенты сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис стала объектом жесткой критики за распространение порочащих историй о потенциальных конкурентах в средствах массовой информации, Райс не дает своему имени сходить со страниц тех или иных изданий, регулярно публикуя статьи в the New York Times и появляясь в ряде телевизионных шоу.

Так, в the New York Times Райс написала, что Трамп — в лучшем случае — «совершенно некомпетентен в выполнении своих обязанностей», что он вопиющим образом не способен обеспечить национальную безопасность страны и ее военнослужащих». В худшем же, уверена Райс, во главе Белого дома стоят «лжецы и слабаки, обслуживающие президента-тирана, который активно продвигает гнусные интересы главного противника» США, то есть России.

Выступая в передаче Meet the Press на канале NBC, Райс обвинила Трампа в том, что он «ничего не делает» с якобы назначенными Россией наградами за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Более того, в эфире Daily Show with Trevor Noah она своей критикой камня на камне не оставила от тех мер, которые против пандемии коронавируса приняла администрация Трампа.

Райс заявила, что администрация Обамы подготовила для администрации Трампа пакет мер для противодействия возможной пандемии. Более того, она лично участвовала в кабинетных учениях с новой администрацией, в ходе которых обсуждалась возможность появления в КНР «нового вируса, похожего на атипичную пневмонию».

Тестирование на коронавирус в США Official U.S. Navy Page

Вся эта подготовка, посетовала Райс, оказалась бесполезной, потому что через пару лет после вступления в должность президент Трамп отказался от созданного ею ведомства по вопросам глобального здравоохранения, а вместе с ним и подготовленного пакета мер.

Будь то из-за ее сильных сторон в качестве потенциального кандидата на пост вице-президента или из-за ее критики, появление Райс на политической арене вызвало гнев администрации Трампа: высокопоставленные чиновники Трампа открыли по ней «ответный огонь». Так, госсекретарь Майкл Помпео, выступая на Fox News, обрушился на Райс с критикой за «неоднократную ложь на воскресных шоу». Более того, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани обвинила Райс в сознательном бездействии перед лицом российских кибератак и отказе от каких-либо мер по борьбе с вмешательством Москвы в выборы в США.

Вполне возможно, что и сейчас Райс готова вновь сыграть роль «девочки для битья» правых, как ее прозвали в 2012 году. Тогда, после нападения 11 сентября 2012 года на дипломатический комплекс США в ливийском городе Бенгази, Райс регулярно посещала утренние воскресные шоу, где пересказывала заготовленные ЦРУ материалы. Эти материалы, в основе которых лежали актуальные на тот момент оценки разведывательного сообщества, оказались со временем неполными и ошибочными, в результате Райс обвинили в некомпетентности, ненадежности и мягкости в отношении террористов. Она также стала объектом жесткой критики в связи с ее решением разрешить слежку за рядом высокопоставленных официальных лиц Трампа, что сам глава Белого дома назвал преступлением.

Впоследствии свое решение Райс, которая в то время была советником Обамы по национальной безопасности, объяснила законодателям из палаты представителей стремлением узнать причину визита наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов в Нью-Йорк в конце 2016 года. Такое ее объяснение удовлетворило влиятельных республиканцев в том комитете палаты представителей, который расследовал и вел это расследование.

Хотя за решениями, которые и привели потом к нападениям в Бенгази, стояла прежде всего тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон, а не Райс, консервативные СМИ тем не менее возложили и на нее ответственность за нападение на американское посольство. Выбери ее Байден, и у республиканцев вновь появится возможность выставить ее в качестве пугала. Однако с избирателями демократами, скорее всего, такие обвинения не пройдут: так называемые левые могут представить их в качестве попыток Fox News безосновательно напасть на безвинную чернокожую женщину.

Хиллари Клинтон

Независимо от того, станет ли Райс вице-президентом в новой администрации или нет, она, вероятно, будет иметь большое влияние в команде Байдена, особенно в сфере внешней политики. Так, она принимала участие в принятии наиболее важных решений Обамы: она была послом США в ООН во время первого срока президента-демократа и занимала пост советника по национальной безопасности во время второго. На этом фоне актуален вопрос, вынесла ли она хотя бы какие-нибудь уроки из своего пребывания на этих постах и как бы выглядела внешняя политика США, приди Байден и Райс снова в Белый дом.

По словам историка и журналиста Гарета Портера, Райс может вполне занять пост госсекретаря или иной столь же высокий пост. Мысль же о том, что она может стать президентом, вызывает у Портера «оторопь» из-за ястребиного характера. Историк указывает на то, что именно под влиянием Райс администрация Обамы пошла на бомбежку Ливии и Сирии, а также эскалацию в Афганистане и предоставление помощи сирийским боевикам.

Впоследствии Обама отказался от решения наносить удар по Сирии, что сама Райс признала правильным решением. По ее словам, такой удар не получил бы поддержки Конгресса. При этом сама Райс уверена, что результат оказался лучше, чем она представляла себе первоначально. Трудно представить ситуацию хуже, чем в Сирии, где почти полмиллиона человек погибли в гражданской войне, которая продолжается с 2011 года.

Написанные ею мемуары — 500-страничная книга Tough Love: My Story of the Things Worth Fighting For, в которой она с большим тщанием стремится поблагодарить всех, с кем она работа, в том числе повара Белого дома, — говорят о том, что она едва ли извлекла какие бы то ни было уроки из допущенных ею ошибок. Так, она не делает ни одного далекоидущего вывода: она не хочет ставить крест на своем политическом будущем, оскорбив или раскритиковав кого-то, с кем она работала. Ее мемуары — типичная книга кого-то, кто надеется в будущем возглавить американскую администрацию.

Как отметил директор по исследованиям внешней политики в Институте Катона Джон Глэйзер, Райс в вопросах внешней политики не придерживается какой-то своей линии. По словам Глэйзера, она довольно непримечательна, поэтому какой бы пост она ни заняла — вице-президента или госсекретаря, — внешняя политика США будет такой же, как и 30 лет назад.

Сьюзен Райс и Барак Обама Pete Souza

Учитывая, что Байден выступает за «возвращение к нормальной жизни», внешняя политика последних 30 лет необязательно является для него чем-то негативным. Иными словами, администрация Байдена и Райса будет стремиться к возвращению к парижским климатическим соглашениям, к ядерной сделке с Ираном, к расширению и укреплению НАТО. Новая администрация, скорее всего, примет меры, чтобы избежать начала очередных войн, вроде ливийской или сирийской. Позиция же США по отношению к России стала бы еще более агрессивной. Если же оценивать Райс по ее статьям, то и в отношении Китая она проявит жесткость.

«Меня беспокоит тем не менее то, что в конце правления Байдена мы по-прежнему будем призывать вывести войска из Афганистана и о том, чтобы остановить бомбардировку таких стран, как Ирак», — подчеркнул Глэйзер.