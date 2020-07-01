1 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Из неосведомленности Трампа о том, что Россия объявила охоту на американских военнослужащих в Афганистане, можно сделать вывод, что американский главнокомандующий в лучшем случае совершенно некомпетентен в выполнении своих обязанностей. Из-за него США и их военнослужащие оказываются в большой опасности. В худшем случае можно сказать, что Белым домом управляют лжецы и слабаки, обслуживающие президента-тирана, который активно продвигает гнусные интересы главного противника Вашингтона – Москвы.

Александр Белов, , 11:38 — REGNUM Уже больше года в распоряжении США находятся убедительные сведения о том, что преданный противник Америки — Россия — назначил награду боевикам, связанным с радикальным афганским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Есть основания полагать, что в результате таких действий Москвы был убит ряд американских военнослужащих.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом по сей день президент США Дональд Трамп никак не ответил на эти шаги Кремля, пишет бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс в статье, опубликованной 30 июня в The New York Times.

Вместо этого президент Трамп проигнорировал данные разведки как «не заслуживающие доверия». По его словам, они могут быть частью «российской липы», которую сфабриковали «фейковые СМИ», «желающие выставить республиканцев в плохом свете».

Трамп также заявил, что ни его, ни вице-президента Майкла Пенса об этом крайне важном факте так никто не проинформировал до того, как об этом впервые сообщили в The New York Times. Если отложить на мгновение достоверность этого утверждения, встает вопрос, почему, когда президент получил глубоко тревожные разведывательные данные, он публично не осудил попытки России убить американских солдат, а также не рассмотрел варианты быстрого и серьезного ответа США. Что-то тут не сходится, уверена Райс.

Майк Пенс

Она отмечает, что ей, как бывшему советнику по национальной безопасности, очень трудно поверить, что никто не передал Трампу эти разведывательные данные.

По некоторым сведениям, они содержались в ежедневном брифинге президента, который предоставляется всем высокопоставленным сотрудникам органов национальной безопасности. Даже если Трамп не удосуживается регулярно читать ежедневные брифинги, стоит предположить, что это делают другие. Если старшие советники президента — нынешний советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, ушедший в мае с поста исполняющего обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл, министр обороны Марк Эспер и другие — не посчитали нужным проинформировать главнокомандующего об этом крайне важном вопросе, тогда им нет места на их должностях.

Чиновники Белого дома утверждают, что было бы неправильно сообщать президенту такую информацию, пока она не будет тщательно проверена, а также пока не будут подготовлены варианты ответных действий США. Тем не менее администрация, как сообщается, передала эти сведения правительству Великобритании, тогда как в марте Совет национальной безопасности созвал межведомственное совещание для обсуждения разведывательных данных и их последствий.

Вот что должно было произойти. Райс подчеркивает, что получи она даже «сырую» информацию о том, что Россия платит за убийство военнослужащих США, она как советник по национальной безопасности, сразу бы пошла прямо в Овальный кабинет, чтобы проинформировать президента.

В отличие от нынешних работающих в Белом доме мастеров по представлению информации нужным им образом, Райс бы не стала ждать, пока у Вашингтона появится абсолютная уверенность в достоверности сведений. Вместо этого, она сказала бы главе Белого дома, что хочет убедиться, что он знает о такой информации. Она бы подчеркнула, что будет работать с разведывательным сообществом для обеспечения достоверной информации. Тем временем Райс бы собрала команду национальной безопасности, чтобы дать президенту ряд возможных ответных действий на враждебные шаги России.

Сьюзан Райс White House

Если бы впоследствии президент решил бы, как получилось в случае с Трампом, что он хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по крайней мере шесть раз в течение следующих нескольких недель и пригласил его присоединиться к саммиту Большой семерки, несмотря на возражения союзников Белого дома, Райс бы стала бить тревогу. Она бы напомнила президенту, что США считают, что «русские убивают американских солдат», поэтому «сейчас не время протягивать Путину оливковую ветвь», а, напротив, нужно «наказать его».

Так бы поступила любая администрация прежде, к какой бы политической партии ни принадлежал президент США.

Тот факт, что этого очевидным образом не произошло, вызывает глубокую тревогу и множество вопросов. Если Трампу сообщили о действиях России, почему он не ответил? Если ему не сказали, почему нет? Его высшие советники совершенно некомпетентны? Они слишком напуганы, чтобы сообщать мистеру Трампу плохие новости, особенно о России? Трамп ведет своевольную внешнюю политику, полностью оторванную от национальных интересов США? Если так, то почему?

Можно наблюдать опасную закономерность, которая подчеркивает странную склонность Трампа ставить интересы России выше интересов США. Райс напоминает, что во время прошлой предвыборной кампании 2016 года Трамп публично призвал Россию взломать электронную переписку бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и похвалил WikiLeaks за публикацию украденных документов.

Хиллари Клинтон Gage Skidmore

Нынешний глава Белого дома отрицал и игнорировал «вмешательство России» в выборы 2016 года, а затем поверил Путину на слово во время встречи в Хельсинки, пойдя вразрез со мнением разведывательного сообщества США, а также препятствовал расследованию специального прокурора Роберта Мюллера, чем исказил его результаты. Трамп опрометчиво вывел войска США из северной Сирии и позволил российским силам захватить американские базы.

Затем Трамп в одностороннем порядке пригласил Путина принять участие в заседании Большой семерки. Впоследствии, без каких-либо консультаций, Трамп объявил о своем решении вывести почти треть американских войск из Германии — внезапный и необъяснимый шаг, который ослабляет прочность отношений США и Германии и наносит вред НАТО, играя на руку Москве.

И вот теперь, когда появляется информация о попытках России развернуть массовое и хладнокровное убийство американских военнослужащих, оказывается, что президента США это ничуть не трогает. Он попросту закрыл на нее глаза, не желая брать на себя ответственность и не стремясь принимать каких-либо мер. Трамп не хочет выразить даже дипломатический протест. Теперь, уверена Райс, Путин знает, что может безнаказанно убивать американцев.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки Kremlin.ru

На основании всего этого, считает Райс, можно сделать вывод о том, что американский главнокомандующий в лучшем случае совершенно некомпетентен в выполнении своих обязанностях. Из-за него США и их военнослужащие оказываются в большой опасности. В худшем случае можно сказать, что Белым домом управляют лжецы и слабаки, обслуживающие президента-тирана, который активно продвигает гнусные интересы главного противника Вашингтона — Москвы.