Бишкек, , 12:32 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подписал распоряжение об освобождении Акылбека Осмоналиева от должности полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области и назначении его на пост первого заместителя руководителя аппарата правительства.

Вместо него на должность полномочного представителя правительства в Иссык-Кульском регионе назначен Балбак Тулобаев. Соответствующее распоряжение премьер-министр подписал сегодня, 27 июля.

Отметим, что ранее Тулобаев в течение двух лет возглавлял аппарат мэрии столицы Киргизии. Главной задачей Балбака Тулобаева на новом посту будет подготовка и контроль парламентских выборов в Иссык-Кульской области.