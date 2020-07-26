Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота, открывая Главный военно-морской парад на Адмиралтейской набережной в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Приветствие военнослужащих на Главном военно-морском параде Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой», — сказал Верховный главнокомандующий.

Владимир Путин особо отметил также тех, кто проектирует и строит новую морскую технику. Президент объявил, что в 2020 году в состав ВМФ войдут 40 новейших кораблей и судов различных классов.

«Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера», — сказал Путин.

Он напомнил, что в этом году отмечается и 200-летие открытия русскими моряками Антарктиды.

«Россия навсегда обрела славу великой морской державы. И эта историческая преемственность неразрывна», — заявил Путин.

Он выразил уверенность в том, что внуки и правнуки героев не подведут Родину и будут следовать заветам адмирала Павла Нахимова: «Мыслить прежде всего о славе России и Военно-морского флота».

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