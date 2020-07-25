Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Совместные учения с ВВС Греции проведут атомный авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower и еще 12 американках военных кораблей, которые направляются в Средиземное море, сообщает портал Newsbomb.gr.

По данным СМИ, группа кораблей США должна попасть в Средиземное море через Суэцкий канал. Маневры будут происходить в районе к югу от греческого острова Крит.

В них примут участие четыре пары истребителей F-16 из аэропорта Суда на Крите и четыре истребителя-бомбардировщика F-18 с авианосца Dwight D. Eisenhower.

Отмечается, что таким образом США хотят оказать давление на Анкару в рамках греко-турецких разногласий по Кипру.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Средиземном море прошли третьи совместные франко-кипрские учения «Talos 1 — 2020», в которых участвовал авианосец «Шарль де Голль».

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