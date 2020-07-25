Гостивар, , 06:42 — REGNUM Жители македонского города Гостивар вышли на протесты из-за игнорирования властями проблемы размещения крупной мусорной свалки Русино вблизи города.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Mqaedoni, вот уже два десятилетия жители требуют ликвидации свалки, однако в ответ получают лишь невнятные обещания.

Организаторы протестов заявляют, что из-за соседства со свалкой воздух в городе сильно загрязнен, что приводит к негативным последствиям для здоровья граждан. Жители крайне агрессивно настроены (по их собственным словам) и намерены ежедневно проводить акции протеста и забастовки до тех пор, пока государственные институты всерьез не возьмутся за решение проблемы.

Протестующих поддерживает генеральный секретарь оппозиционной партии македонских албанцев «Альянс за албанцев»Арбен Таравари.

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