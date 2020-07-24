Москва, , 21:43 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. Об этом Собянин сказал сегодня, 24 июля, в эфире телеканала «Россия 1».

«Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. <…>. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние», — сказал Собянин.

По словам градоначальника, объем тестирования в Москве неуклонно растет — только сегодня на тестирование записались 50 тысяч человек. Рост масштаба тестирования приводит к умеренному росту числа выявленных случаев COVID-19, однако в целом ситуация в столице вполне приемлемая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что массовую вакцинацию можно будет начать разве что в конце 2020 года — начале 2021 года. В августе может начаться вакцинация людей из групп риска.