Москва, , 16:30 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента 2020-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкира состоялась накануне, 23 июля, в Москве, сообщили 24 июля в пресс-службе МИД РФ.

Российский министр поздравил Бозкира с избранием на пост главы 75-й сессии ГА ООН. Лавров выразил уверенность, что новый глава ГА ООН будет «проводить сбалансированную и непредвзятую политику на этой ответственной должности, помогая смягчить разногласия и найти решения, приемлемые для всех членов международного сообщества».

Российский дипломат подчеркнул, что Москва считает главным элементом глобальной стабильности «уважение к международному праву».

Лавров «Уважение к международному праву особенно важно в то время, когда ряд государств, в первую очередь в Западной Европе, пытались интерпретировать международное право не в первоначальном смысле, а так, чтобы оно соответствовало геополитическим интересам узкой группы».

Он отметил, что Бозкир избран председателем ГА ООН «в очень трудное время», и заверил, что Россия станет надежным и последовательным союзником нового руководства ГА ООН в защите основных целей и принципов организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня Бозкир, являющийся представителем Турции, отметил, что сейчас очень важно вернуть доверие людей к международным институтам, к ООН.

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