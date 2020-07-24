Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Американские следователи выдвинули обвинения против двух китайских хакеров, которые подозреваются в краже «коммерческой тайны и интеллектуальной собственности». Среди пострадавших компаний числится шведский разработчик компьютерных игр. Об этом 24 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

По версии следствия, в марте 2017 года жертвами злоумышленников стали сотни коммерческих лиц, подвергнувшихся хакерским атакам. В обвинении указывается, что объектами хакеров стали компании, ведущие разработки в области исследования коронавируса, военно-промышленного комплекса, компьютерной индустрии, фармацевтической промышленности. 25 компаний не названы, вместо этого они перечислены как «Пострадавший» с порядковыми номерами.

Одной из таких компаний также числится и шведский разработчик компьютерных игр под названием «Пострадавший №15». В обвинительном заключении утверждается, что хакеры якобы «украли примерно 169 гигабайт данных, касающихся, в частности, кода разработки для продуктов Пострадавшего №15, кодов и сертификатов разработчика, имен пользователей и паролей, а также кода, связанного с обновлениями к игре».

По версии следствия, злоумышленники действовали как ради собственной выгоды, так и по заказу со стороны китайского разведывательного сообщества.