Казань, , 13:14 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров с рабочим визитом посетил Татарию.

В ходе совещания в доме правительства республики, посвященного подготовке к единому дню голосования и выборам главы РТ, Игорь Комаров рассказал, что есть все основания считать, что организация подготовки к выборам будет проведена на должном уровне, чтобы граждане Татарии могли свободно выразить свое волеизъявление по указанным вопросам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства. Все мероприятия проводятся своевременно и на должном уровне.

Также полпред подчеркнул, что подготовка к сентябрьским выборам должна проходить с соблюдением мер безопасности, а процесс голосования и подсчет голосов максимально открытым и прозрачным. Президент России Владимир Путин требует от нас прозрачных, чистых и легитимных выборов, добавил полпред. Комаров выразил уверенность, что в Татарии примут все меры для выполнения поставленных задач.

После совещания полпред и глава республики Рустам Минниханов посетили технопарк «Идея», в котором планируется разместить производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования, замещая импортные аналоги. В технопарке посетителям представили робосимуляторы, обучающие хирургов, анестезиологов и других специалистов.

Затем Игорю Комарову продемонстрировали благоустройства дворов, территорию озера Кабан и стройплощадку большого Казанского кольца, работы на котором проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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