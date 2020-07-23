Казань, , 11:52 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня, 23 июля, прибудет в Татарию с рабочим визитом. Полпред совместно с главой республики Рустамом Миннихановым посетит набережную озера Кабан и двор в Казани, благоустроенный по программе «Наш двор», рассказала руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Всего предполагается объехать несколько объектов. Сначала Комаров и глава РТ оценят работы по реконструкции и благоустройству всего берега озера Кабан, затем осмотрят территорию, включающую в себя три двора на улицах Глушко и Бигичева, которые объединены общим сквером. Также визит полпред нанесет в Горкинско-Ометьевский лес.

ИА REGNUM ранее сообщало, 15 июля полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров с рабочей поездкой посетил Пензенскую область.

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