Джакарта, , 12:53 — REGNUM Австралия доставила в Индонезию медицинское оборудование для борьбы с COVID-19, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что медицинское оборудование поможет Индонезии в борьбе с COVID-19 и является частью обязательства Австралии работать с Индонезией для поддержки потребностей страны в области здравоохранения, гуманитарной и экономической помощи и восстановления Индонезии.

«Пандемия сильно повлияла на Индо-Тихоокеанский регион, и Австралия будет продолжать работать в партнерстве с Индонезией, чтобы минимизировать воздействие COVID-19», — заявил посол Австралии в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июля 2020 года в Индонезии подтвердили 95 418 случаев заражения SARS-CoV-2.

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