Малабо, , 11:59 — REGNUM В столице Экваториальной Гвинеи, Малабо, было открыто первое посольство Турции в стране. Об этом 24 июля передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции.

На открытии посольства министр Мевлют Чавушоглу заявил, что Экваториальная Гвинея является «стратегическим партнером» Турции.

Он подчеркнул, что рад стать первым министром иностранных дел Турции, посетившим Экваториальную Гвинею с официальным визитом.

«Особенно благодаря дружбе между президентом Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого и нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом наши отношения быстро развивались в последние три-четыре года», — сказал Чавушоглу.