Лондон, , 04:14 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британских военнослужащих готовиться к четырем угрозам для страны, которые могут привести к бедствиям, сообщает газета The Daily Mail.

По его словам, стране угрожают вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, сезонный грипп, возможные наводнения и окончание переходного периода Brexit. Как отметил глава отдела военной стратегии минобороны Соединенного Королевства генерал-лейтенант Дуглас Чалмерс, глава британского правительства поручил провести штабные учения по этому вопросу.

Газета отмечает, что эти сведения идут вразрез с недавними заявлениями Джонсона о постепенной отмене карантинных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Соединенное Королевство готово к «любому результату» переговоров с ЕС. Тем не менее он выразил надежду на заключение сделки между Лондоном и Брюсселем к сентябрю 2020 года.

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