Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Торговая сделка с Китаем, первая часть которой была заключена в январе этого года, утратила свое первоначальное значение для президента США Дональда Трампа. Об этом он завил 23 июля на пресс-конференции.

Брифинг

Дональд Трамп «Если говорить о Китае, то торговая сделка теперь имеет для меня меньшее значение, чем оно было перед тем, как я ее заключил».

Ранее американский лидер ответил на вопрос о продолжении сделки, что у него «другие мысли в голове».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что китайская сторона надеется на то, что торговую сделку с США все еще можно воплотить в реальность.

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