Загреб, , 00:55 — REGNUM Новый состав правительства Хорватии, которое возглавит лидер правящей партии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) Андрей Пленкович, утвержден депутатами парламента Хорватии 23 июля. Трансляция заседания велась на канале законодательного органа в Youtube.

За утверждение нового состава высказались 76 законодателей из 135 присутствующих, а против — 59.

Для принятия решения депутатам потребовалось два дня дискуссий. Этому предшествовали присяга депутатов и выборы спикера парламента, а позже представление Пленковичем своей программы и министров, которые будут работать в новом правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля правящая партия Хорватии ХДС одержала победу на выборах в парламент страны.

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