Москва, , 20:03 — REGNUM Армяно-азербайджанское обострение стало предметом переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с представителями общин двух стран, сообщили 23 июля в пресс-службе МИД РФ.

Состоялась встреча Лаврова с президентом Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Арой Абрамяном, а также с азербайджанской стороной — с председателем Совета директоров ООО «Киевская площадь» Годом Нисановым.

«Подчёркнута необходимость конструктивного вклада азербайджанской и армянской общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном», — сообщили в МИД РФ.

Также Лавров поговорил с каждым из этих двух представителей о роли их общин «в поддержании межнационального мира и согласия» в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров обсудил вооружённый конфликт на границе Армении и Азербайджана с турецкой стороной.

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