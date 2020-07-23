Минск, , 19:46 — REGNUM Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко посетил 23 июля Брюссель, где принял участие во внеочередной Координационной встрече «Белоруссия — ЕС». В мероприятии также приняли участие представители другие белорусские дипломаты, а также представители профильных подразделений Еврокомиссии и ЕСВД.

«В ходе заседания Координационной встречи обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Белоруссии и ЕС, участие нашей страны в Восточном партнерстве, сотрудничество в сфере ядерной безопасности, вопросы прав человека, в том числе в контексте текущей избирательной кампании в Белоруссии, а также выделение Евросоюзом помощи Белоруссии на преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции», — сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Делегацию Евросоюза возглавил исполняющий обязанности управляющего директора Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь.

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В этот же день Кравченко встретился со спецпредставителем Евросоюза по правам человека Эймоном Гилмором. По итогам белорусское министерство сообщило: «В центре внимания беседы стал ход президентской кампании в Республике Беларусь. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении контактов в сфере прав человека, в том числе в целях обсуждения проблемных вопросов».

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Напомним, в ходе нынешней президентской кампании в Белоруссии власти постсоветской республики отказали в регистрации кандидатами в президенты основным соперникам Александра Лукашенко. Участников ненасильственных акций протеста подвергают избиениям, произвольным задержаниям, арестам и штрафам.

Также напомним, 17 июля Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую неблагоприятную ситуацию с правами человека в Белоруссии. Он также продлил на год мандат спецдокладчика по Белоруссии Анаис Марин, которую официальный Минск не признаёт в её статусе.