Джакарта, , 14:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пожелал королю Салману ибн Абдул-Азизу быстрого выздоровления после того, как лидера Саудовской Аравии госпитализировали с воспалением желчного пузыря, сообщает CNN Indonesia.

«Пусть Его Величество король Салман бин Абдул Азиз, хранитель двух святых мечетей, всегда будет в добром здравии. Пусть Аллах дарует своё благословение Его Величеству», — написал Джоко Видодо в Twitter.

В правительстве Саудовской Аравии заявили, что в настоящее время состояние здоровья Салмана бин Абдул Азиза стабильное.

Напоминаем, 84-летний король Саудовской Аравии был госпитализирован и доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования 20 июля 2020 года.