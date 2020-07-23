Москва, , 13:06 — REGNUM Московская городская дума может продолжить частично работать в дистанционном формате. Об этом 23 июля заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, работа по удалёнке может касаться помощников депутатов, которые работают в избирательных округах, в социальных сетях.

«Для этого не обязательно сидеть в кабинете в Мосгордуме. Это можно делать из любого места в городе, из любых парков. Если говорить про аппарат Московской городской думы, мы должны работать качественно. И здоровый консерватизм, и дисциплина не чужды Мосгордуме», — заявил Шапошников.

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