Москва, , 12:44 — REGNUM Основной задачей Московской городской думы в период самоизоляции было продолжить непрерывный цикл работы. Об этом 23 июля заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Пандемия — вызов для всех — в том числе для Мосгордумы. Как для трудового коллектива — сотрудников аппарата. Наша основная задача была не прерывать работу Мосгордумы ни на минуту. С этой задачей справились и депутаты, и аппарат Мосгордумы», — сказал Шапошников.

При этом, деятельность Мосгордумы плотно коррелировалась с рекомендациями эпидемиологов, отметил председатель МГД.

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