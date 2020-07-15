Пенза, , 13:56 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров прибыл в среду, 15 июля, в Пензенскую область. Губернатор региона Иван Белозерцев проинформировал полпреда о ходе реализации в области приоритетных национальных проектов, сообщает пресс-служба пензенского губернатора.

В рамках рабочей поездки Игорю Комарову показали современный жилой комплекс «Новые сады» в микрорайоне Арбеково и реконструированный парк Времён. В 2019 году ЖК «Новые сады» стал финалистом федеральной премии в области городской жилой недвижимости Urban Awards — в номинации «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры». Парк Времён состоит из двух физкультурно-оздоровительных зон, которые включают в себя секторы с тренажёрами и воркаутом, а также многофункциональную спортивную площадку со специальным резиновым покрытием для игр в баскетбол, волейбол, теннис и мини-футбол.

Полпред и губернатор также посетили домостроительный комбинат «Бетониум», который является крупнейшим предприятием индустриального домостроения в Поволжье. Комбинат создан совместно с двумя итальянскими компаниями и производит панельные дома как типовых серий, так и по индивидуальным проектам. Комбинат работает с декабря 2016 года: здесь выпускают балконные плиты, раствор и бетон, лестничные марши, вентиляционные блоки, стеновые панели, сваи, панели шахты лифтов и много другое.

Игорь Комаров отметил, что «строительная отрасль в Приволжском федеральном округе развивается хорошими темпами, такие проекты нам очень нужны».