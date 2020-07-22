Москва, , 17:23 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому экстремизмом признается нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«Раны от потерь в ХХ веке земель, оставленных нам предками, земель, на которых живут наши соотечественники, не затянулись. Учитывая наш горький опыт, не случайно законодательное оформление принятых всенародным голосованием поправок к Конституции началось с этого законопроекта. Всем спекуляциям относительно российских территорий, на которые зарятся наши «партнеры», положен конец», — заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

Для российских ветеранов боевых действий, которые не словом, а делом отстаивали суверенитет и целостность страны, это особенно важно, подчеркнул парламентарий.

«Европейские друзья Германии до объединения страны говорили: я так люблю Германию, что хочу, чтобы их было две. А у нас такие «доброжелатели», готовые разорвать страну в угоду идолу западной демократии и либеральным идеям, есть и внутри страны», — сказал он.

Предполагается установить повышенную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны.

«Это актуально. Кое-кому придется прикусить язык», — заключил Саблин.

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