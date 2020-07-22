Москва, , 14:37 — REGNUM Многодневное голосование улучшает качество работы сотрудников избирательных комиссий, способствует снижению числа ошибок, устраняет влияние плохой погоды на результаты явки, считает член Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Мария Бутина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.

По словам Бутиной в США 40 штатов и округ Колумбия используют in-person early voting (раннее голосование на участке), помимо этого еще используется absentee voting (заочное голосование). С 1992 года доля голосующих до дня выборов неуклонно растет: так, на федеральных выборах 2016 года она достигала почти 20 процентов, при этом еще около 20 процентов голосовали по почте или иным дистанционным способом, а в день выборов свой голос отдавали лишь около 60 процентов избирателей.

«По экспертным оценкам The Brennan Center, многодневное голосование обладает целым рядом позитивных эффектов: снижает нагрузку на электоральную систему в день голосования и исключает ожидание и очереди. Кроме того, такое голосование улучшает качество работы сотрудников избирательных комиссий, способствует снижению числа ошибок, устраняет влияние плохой погоды на результаты явки. Особенно востребовано многодневное голосование среди людей, которые имеют жесткий рабочий график, ухаживают за детьми или стариками», — пояснила Мария Бутина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что в наблюдении за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции приняли участие более 526 тысяч наблюдателей, что стало одним из наиболее масштабных проектов всего гражданского общества России.

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