Москва, , 12:51 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о том, что Сергей Фургал намеревался писать заявление об отставке с поста губернатора по собственному желанию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву писать заявление по собственному желанию — вы его арестовали! Кому-то хотелось мускулы показать! Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил — по собственному желанию», — заявил Жириновский в ходе отчета правительства РФ, который представил Михаил Мишустин.

Он поблагодарил жителей Хабаровского края за поддержку Фургала с парламентской трибуны.