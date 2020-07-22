Москва, , 11:29 — REGNUM Система здравоохранения России показала свою высокую эффективность и теперь полностью готова ко второй волне коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.

«Система наша здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо. Может быть, не имею права давать полную оценку всему, но, видя, как работают врачи, руководители медицинских учреждений, хочу сказать, что есть готовы. И есть запас», — заявил Мишустин.

По его словам, пандемия интенсифицировала процесс инвестиций в систему здравоохранения — 176 млрд рублей было выделено, оснащено 184 тыс. коек соответствующими современными средствами.

«Мы на сегодняшний день, фактически, построили 16 новых инфекционных госпиталей — вы знаете, этим занималось Минобороны. Средний срок быстро возведённого госпиталя составлял два месяца. Поэтому в этом смысле, мне кажется, система не просто готова, а имеет резерв. До 60 тыс. человек сегодня у нас резерв, который в случае необходимости готов будет поднимать людей», — указал премьер-министр.