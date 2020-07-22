Москва, , 10:52 — REGNUM Правительство РФ поддерживает законопроект, регламентирующий дистанционную занятость. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

«Считаю эту инициативу своевременной. Правительство поддерживает этот законопроект. Рассчитываем, что такие изменения простимулируют создание новых рабочих мест и гибких форм занятости», — сказал Мишустин.

Дистанционная занятость делится на три вида: собственно дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа — режим работы, предусматривающий временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, а также комбинированная дистанционная (удаленная) работа — режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

Законопроект был принят в первом чтении 21 июля.

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