Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Реалистом и человеком, не склонным к паникерству, считает себя директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом он заявил 21 июля в эфире телеканала CNN.

Так главный инфекционист ответил на обвинения со стороны американского президента Дональда Трампа. При этом Фаучи отметил, что право составлять свое мнение о его работе есть у всех.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил, что Энтони Фаучи является отчасти «паникером».

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