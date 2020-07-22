Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого обсудил ситуацию в Ливии, сообщает пресс-служба Белого дома на официальной странице в Twitter.

В ходе переговоров обсуждались вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможность деэскалации ситуации в Ливии. В качестве одной из мер по мирному урегулированию стороны назвали вывод иностранных наемников с ливийской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила ситуацию в Ливии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также стороны обсудили укрепление двусторонних отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры Германии и Турции обсудили ситуацию в Сирии и Ливии