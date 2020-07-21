Афины , 21 июля 2020, 20:59 — REGNUM Планы египетского руководства о возможном введении войск в Ливию «в случае угрозы» осудили в Берлине, сообщил 21 июля журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.
Заявление было сделано по итогам переговоров Мааса в Афинах с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
Германский дипломат предложил от лица своей страны создать вокруг ливийских городов Сирта и Джуфры «демилитаризованные зоны», чтобы география военных действий уже не расширялась.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, египетский парламент накануне, 20 июля, принял решение о том, что в случае угрозы безопасности вооружённый контингент Египта может быть введён на территорию другого государства.
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